Лещенко: не болею ни за одну команду на ЧМ-2018, кроме России

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Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко в интервью «Газете.Ru» назвал фаворитов чемпионата мира по футболу — 2018.

«Хотелось бы посмотреть все топ-команды: и Бразилию, и Англию, и Испанию, и Германию. Нам тоже в группу досталась неплохая сборная Египта, показывающая стабильный результат.

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Думаю, будет традиционный финал, в который выйдут Бразилия, Германия или Испания. Хотелось бы, конечно, смену декораций. Думаю, бразильцы достойны хорошо отыграть и выиграть чемпионат мира. Но я не болею ни за одну команду, кроме России», — подчеркнул артист.

Ранее российский телеведущий Михаил Шац поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира.