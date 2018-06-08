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В победу сборной России на чемпионате мира по футболу верит каждый десятый россиянин, сообщает «Советский спорт».

Победу от российских футболистов ждут 11% россиян. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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«В принципе не рассчитывают, что наша сборная выйдет из группы, 19% респондентов. Ждут выхода российской команды в 1/8 финала мундиаля 20% россиян, еще 14% полагают, что команда попадет в четвертьфинал, 11% — в полуфинал, 6% — в финал», — рассказали специалисты.

Ранее сообщалось, что английский парламент обеспокоен безопасностью своих болельщиков на ЧМ-2018.