Гол Овечкина принес «Вашингтону» первый в истории клуба Кубок Стэнли

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«Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

В составе победителей голами отметились Якуб Врана, которому ассистировал российский нападающий Евгений Кузнецов, капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, Деванте Смит-Пелли и Ларс Эллер.

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У хозяев площадки шайбы забросили Нейт Шмидт, Дэвид Перрон и Райлли Смит.

Счет в серии стал 4-1 в пользу столичной команды. Таким образом, «Вашингтон» впервые с своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. До этого «Кэпиталз» выходил в финал плей-офф НХЛ в 1998 году, где проиграл «Детройту Ред Уингз».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ. Плей-офф. Кубок Стэнли. 5-й матч

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)

0:1 — Врана (Уилсон, Кузнецов) — 26:24,

1:1 — Шмидт (Смит, Маршессо) — 29:40,

1:2 — Овечкин (Бекстрем, Карлсон) — 30:14 (5х4),

2:2 — Перрон (Татар, Миллер) — 32:56,

3:2 — Смит (Так, Теодор) — 39:31 (5х4),

3:3 — Смит-Пелли (Орлик) — 49:52,

3:4 — Эллер (Коннолли, Бураковски) — 52:23