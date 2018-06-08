Гол Овечкина принес «Вашингтону» первый в истории клуба Кубок Стэнли
«Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
В составе победителей голами отметились Якуб Врана, которому ассистировал российский нападающий Евгений Кузнецов, капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, Деванте Смит-Пелли и Ларс Эллер.
У хозяев площадки шайбы забросили Нейт Шмидт, Дэвид Перрон и Райлли Смит.
Счет в серии стал 4-1 в пользу столичной команды. Таким образом, «Вашингтон» впервые с своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. До этого «Кэпиталз» выходил в финал плей-офф НХЛ в 1998 году, где проиграл «Детройту Ред Уингз».
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
НХЛ. Плей-офф. Кубок Стэнли. 5-й матч
«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)
0:1 — Врана (Уилсон, Кузнецов) — 26:24,
1:1 — Шмидт (Смит, Маршессо) — 29:40,
1:2 — Овечкин (Бекстрем, Карлсон) — 30:14 (5х4),
2:2 — Перрон (Татар, Миллер) — 32:56,
3:2 — Смит (Так, Теодор) — 39:31 (5х4),
3:3 — Смит-Пелли (Орлик) — 49:52,
3:4 — Эллер (Коннолли, Бураковски) — 52:23