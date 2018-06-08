СМИ: «Спартак» вступил в переговоры с полузащитником сборной Хорватии
Московский «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Хорватии по футболу и итальянской «Фиорентины» Милана Баделя, сообщает «Советский спорт».
По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, Баделя в составе красно-белых хочет видеть лично главный тренер команды Массимо Каррера.
Реклама
Отмечается, что московский клуб уже обратился к 29-летнему хорвату с предложением подписать полноценный контракт. При этом футболист, с большой долей вероятности, сделает выбор в пользу предложений из других стран. Его нынешний контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня.
В прошедшем сезоне чемпионата Италии Бадель провел 27 матчей, в которых забил два мяча и отметился одной результативной передачей.