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Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс побил рекорд Майкла Джордана по количеству игр в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с 30 и более очками, сообщает «Советский спорт».

В третьем матче финальной серии против «Голден Стэйт Уорриорз» лидер «Кавальерс» набрал 33 очка. Всего на счету Джеймса 110 игр, в которых он набирал более 30 результативных баллов.

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Встреча между «Уорриорз» и «Кливлендом» завершилась со счетом 110:102 в пользу команды из Окленда. «Голден Стэйт» увеличил отрыв от соперника в серии до четырех побед — 3-0. Следующий матч пройдет в Кливленде 8 июня.

Ранее сообщалось, что Джеймс планирует выйти на рынок свободных агентов после завершения сезона.