Фигуристка Медведева рассказала, как восстанавливается после травм
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как восстанавливается после травм, передает ELLE.
«Сейчас по состоянию здоровья у меня есть запрет на занятия фигурным катанием и любые физические нагрузки, но я никого не слушаю, ведь это моя стихия! Мне до сих пор нельзя бегать и заниматься аэробикой, я без этого не могу и нахожу лазейки. Есть и психологические сложности: когда долго не катаешься, боишься, что разучишься. Я не сдаюсь», — заявила спортсменка.
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Также Медведева сказала, что именно ей помогло восстановиться от травмы.
«Когда у меня была травма, я мысленно заставляла свое тело восстанавливаться быстрее, убеждала себя, что полностью здорова. В итоге мне это помогло», — добавила фигуристка.