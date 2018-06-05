Суд над планировавшими украсть останки Феррари преступниками состоится 8 июня

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Суд над преступниками, собиравшимися похитить останки основателя автомобилестроительной компании «Феррари» Энцо Феррари, состоится 8 июня, сообщает «Советский спорт».

По информации Speedweek, первое слушание пройдет по делу 14 подсудимых.

Группу злоумышленников из 34 человек полицейские арестовали еще в конце марта 2017 года. Они планировали похитить гроб Феррари с кладбища Сан-Катальдо в Модене. После этого преступники собирались шантажировать родственников Феррари.

Ранее «Феррари» поддержала обвиняемого в домогательствах пилота «Формулы-1».