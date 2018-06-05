Певица Орейро назвала самого сексуального футболиста сборной России
Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро назвала самого сексуального футболиста сборной России, передает Sport24.
Этого звания удостоился хавбек санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин. Также в эфире «Спорт FM» она заявила, что будет поддерживать российскую сборную.
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«Я даже думаю сыграть за Россию, ведь я довольно хорошо играю в футбол. И мне говорят, что игроки сборной России не очень хорошо подготовлены», — пошутила Орейро.
Ранее Орейро записала песню с русскими словами для чемпионата мира — 2018.