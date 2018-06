Форвард «Вашингтона» Оши сломал нос игроку «Вегаса»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан прокомментировал поражение своей команды в четвертом матче финльной серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз». В частности он акцентировал внимание на эпизоде, который произошел перед пятым голом столичного клуба, передает «Советский спорт».

По мнению специалиста форвард «Кэпиталз» Ти Джей Оши сломал нос защитнику «Вегаса» Колину Миллеру, применяя против него силовой прием.

Реклама

После этого шайбу забрал Никлас Бекстрем, который отдал результативную передачу на Михала Кемпны.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Вегас» со счетом 6:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

lol miller's so salty he can't take oshie down without a crosscheck pic.twitter.com/zO23wWf0nU