Российские волейболисты обыграли сборную Австралии в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Австралии в Лиге наций. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча завершилась победой российской команды в четырех партиях со счетом 3:1 (25:18, 25:19, 18:25, 25:22).
Самым результативным игроком в составе победителей стал Егор Клюка, на счету которого 17 очков.
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Таким образом, сборная России поднялась на второе место в турнирной таблице.
Волейбол. Лига наций. Мужчина. Второй уик-энд. София, Болгария
Россия — Австралия — 3:1 (25:18, 25:19, 18:25, 25:22).