СКА объявил о назначении нового главного тренера клуба

Главным тренером петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА назначен исполняющий обязанности наставника сборной России Илья Воробьев, сообщает ТАСС.

Как передает официальный сайт клуба, контракт со специалистом рассчитан на два года.

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Воробьев возглавлял магнитогорский «Металлург» с 2015 по 2017 год. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Гагарина в 2016 году.

Ранее сообщалось, что СКА официально объявил об уходе с поста главного тренера команды Олега Знарка. 55-летний специалист возглавил СКА в 2016 году. Под его руководством петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина в 2017 году.