Абрамович приостановил реконструкцию стадиона «Челси»

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович принял решение заморозить реконструкцию домашнего стадиона «Стэмфорд Бридж», сообщает «Советский спорт».

«Дальнейших подготовительных проектных работ не будет. Клуб не установил временные рамки для пересмотра данного решения», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

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Отмечается, что приостановление строительства стадиона связано с неблагоприятным инвестиционным климатом.

Ранее сообщалось, что Абрамович сможет жить в Великобритании по израильскому паспорту не более шести месяцев.