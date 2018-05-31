СМИ: главным кандидатом на пост тренера «Реала» является наставник «Тоттенхэма»
Главным кандидатом на замену Зинедину Зидану, который заявил об уходе из мадридского «Реала», стал нынешний наставника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Об этом сообщает COPE.
Аргентинский специалист возглавил «Тоттенхэм» в 2014 году. В нынешнем сезоне под его руководством клуб набрал 77 очков и занял третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Ранее лондонский клуб продлил контракт с аргентинским специалистом, который рассчитан до лета 2023 года.