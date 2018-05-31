Сталлоне снимет фильм о боксере, которого посмертно помиловал Трамп

Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне выразил намерение снять фильм о первом темнокожем боксере, которому удалось стать чемпионом мира в тяжелом весе Джеке Артуре Джонсоне. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации AP, фильм будет снят киностудией Сталлоне совместно с Metro Goldwyn Mayer Pictures.

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В 1913 году Джонсон был обвинен в незаконном перевозе женщины из одного штата в другой «в аморальных целях».

Жюри присяжных, состоявшее полностью из белых граждан, признало боксера виновным в нарушении закона, в результате чего он был приговорен к тюремному заключению сроком на год и один день.

Ранее президент США Дональд Трамп помиловал Джонсона.