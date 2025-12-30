Размер шрифта
Названы самые подорожавшие товары в 2025 году

Самыми подорожавшими товарами в 2025 году стали серебро и платина
Shutterstock

Самыми подорожавшими товарами в 2025 году стали серебро и платина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведущих мировых бирж — ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

Абсолютным лидером по темпам роста цены в течение года оказалось серебро. Биржевая стоимость этого драгоценного металла выросла в 2,4 раза.

Цена платины, занявшей в рейтинге второе место, в свою очередь, увеличилась в 2,3 раза.

В тройку лидеров также вошел палладий, продемонстрировавший в 2025 году прирост стоимости в 1,85 раза.

Среди энергоносителей сильнее всего вырос в цене уран, его стоимость увеличилась на 11,5%. В тройке лидеров по этому показателю также оказался газ на рынке США, прибавивший в стоимости на 9,9%, а также коксующий уголь, торгующийся на биржах Китая, он прибавил в цене 7,9%.

В октябре сообщалось, что стоимость фьючерса на серебро на американской бирже впервые с 29 апреля 2011 года превысила отметку в $49 за тройскую унцию.

Ранее россиянам дали советы, во что сейчас вложиться, чтобы через 10 лет выгодно продать.

