Балотелли: будь я белым, у меня было бы намного меньше проблем

Нападающий французского футбольного клуба «Ницца» и сборной Италии Марио Балотелли выразил мнение, что испытывал бы меньше проблем с другим цветом кожи. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Уверен, будь я белым, у меня было бы намного меньше проблем. Я получаю большое количество писем от детей, которые считают меня примером, потому что я всегда противостоял расизму», — приводит слова Балотелли La Gazzetta Dello Sport.

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Также футболист вспомнил историю, когда дети отказались играть с ним из-за цвета кожи.

«Еще был случай, который остался в памяти навсегда. Я сделал домашнюю работу и пошел поиграть с ребятами в футбол во дворе.

Я спросил у них: «Привет, ребята, сыграем?» На что мне ответили: «Нет, Марио, ты не можешь с нами играть, потому что ты черный!» — рассказал он.

Ранее итальянские фанаты вывесили расистский баннер в адрес Балотелли.