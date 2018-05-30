Бывший тренер сборной России по футболу ждет от команды сыгранности

Бывший тренер сборных России и СССР Михаил Гершкович ждет от национальной команды сыгранности, передает НСН

«План по соперникам вполне приемлемый, считаю. Ближайшая игра — самая ответственная перед заявкой, желательно уже попробовать отыграть какие-то связки, осталось-то немного времени. Команда Австрии достаточно серьезная, соперник вполне достойный, существенно опережает нас в рейтинге», — заявил специалист.

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Также он отметил, что товарищеские матчи важны для создания настроения в команде.

«Товарищеские встречи очень важны, задача ставится здесь не только выиграть, хотя в психологическом плане победа была бы, конечно, желательна. Лучше идти на эмоционально положительном фоне. В этих двух товарищеских играх мы уже увидим боеспособный коллектив, который, хочется верить, сделает нас конкурентоспособной командой на первенстве мира», — добавил Гершкович.

Ранее Аркадий Дворкович заявил, что Россия почти готова к предстоящему чемпионату мира.