Экс-игрок «Спартака» взял в жены «Мисс Нигерия-2014» вместо «Мисс Нигерия-2013»

Бывший футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике женился на победительнице конкурса «Мисс Нигерия-2014» Ихеоме Ннади, сообщает «Советский спорт».

Фотографию новобрачные выложили в свои официальные аккаунты в социальных сетях.

Примечательно, что ранее 31-летний нигириец был женат на «Мисс Нигерия-2013» Езин Акудо, с которой имеет общего ребенка. Пара развелась незадолго до нового бракосочетания футболиста.

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За красно-белых нападающий выступал с 2011 по 2013 год. Минувший сезон он провел в аренде в «Лас-Пальмасе», а права на него принадлежат «Олимпиакосу».

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