Дзагоев надеется на то, что Салах сыграет на чемпионате мира в России

Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал травму крайнего нападающего сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха, передает Sport24.

«Не знаю, был ли у Серхио Рамоса какой-то злой умысел. По моему мнению это был игровой эпизод. Обидно, когда такие игроки, как Салах, пропускают большие турниры. Хочется, чтобы все проявили себя с наилучшей стороны. Если он не сыграет, для чемпионата мира это будет потеря», — заявил Дзагоев.

Ранее форвард сборной Уругвая и каталонской «Барселоны» Луис Суарес пожелал Салаху здоровья.