В Европейском союзе дзюдо пошутили про эпизод с травмой Салаха в финале ЛЧ

В пресс-службе Европейского союза дзюдо отреагировали на эпизод в финале Лиги чемпионов между защитником «Реала» Серхио Рамосом и полузащитником «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, после которого последний получил травму. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Запрещенный захват руки в дзюдо, но в футболе достаточно хорош, чтобы выиграть Лигу чемпионов», — написали в твиттере организации.

Ранее болельщики создали петицию с призывом к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) наказать Рамоса за его действия в финале Лиги чемпионов.