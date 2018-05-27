Медведев потерпел поражение в стартовом матче на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от француза Люка Пуи и не смог пробиться во второй круг на «Ролан Гаррос». Об этом сообщает ТАСС.

Встреча длилась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 6:2, 6:3, 6:4 в пользу представителя Франции.

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На счету россиянина три подачи навылет, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойн из четырех.

Пуи совершил девять эйсов, допустил две ошибки на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

Теннис. Ролан Гаррос — 2018. 1-й круг

Люка Пуи (Франция) — Даниил Медведев (Россия) — 6:2, 6:3, 6:4



Ранее россиянка Екатерина Макарова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису.