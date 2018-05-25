Путин назвал финал ЧМ-2018 между Россией и Японией плохим сценарием

Президент России Владимир Путин ответил на слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о его мечте увидеть в финале чемпионата мира — 2018 сборные Японии и России. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Сегодня в нашем разговоре с моим хорошим другом премьер-министром Японии мы обсуждали футбол. Он представил, что в финале чемпионата мира по футболу Россия сыграет с Японией.

Реклама

А если мы проиграем? Беда-то какая! Санкции — это как игра в футбол, только все играют в футбол, но по другим правилам — по правилам борьбы», — сказал Путин.

Ранее Путин назвал победителя предстоящего чемпионата мира по футболу.