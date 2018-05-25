Салах прервал соблюдение Рамадана ради финала Лиги чемпионов
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прервал соблюдение месяца Рамадан ради финального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом сообщает «Советский спорт».
«Когда мы были на сборах в Марбелье, Салах соблюдал Рамадан. Он придерживался поста. Но в четверг, пятницу перед игрой и в день игры мы решили прервать соблюдение Рамадана. После финала он возобновит его», — цитирует A Bola физиотерапевта команды Рубена Понса.
Ранее легендарный бразильский футболист Роналдо сравнил стиль игры Салаха с игрой аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси.