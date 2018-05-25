Мутко пригласил иностранцев в Россию на английском языке

Член исполкома Российского футбольного союза, вице-премьер России Виталий Мутко пригласил иностранных гостей и болельщиков посетить чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом в России, на английском языке.

«Добро пожаловать, welcome to Russia», — цитирует Мутко ТАСС.

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Он также отметил полную готовность России организовать проведение мирового первенства.

«Вся инфраструктура… стадионы, тренировочные площадки, отели, базы размещения команд полностью завершены и будут переданы оргкомитету и ФИФА для организации проведения чемпионата мира, поэтому мы абсолютно готовы», — заявил Мутко.

Чемпионат мира — 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.