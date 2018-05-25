СМИ: Россия согласилась с выводами из доклада Макларена о допинге

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, министр спорта России Павел Колобков, а также глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин направили письмо в адрес руководства Всемирного антидопингового агентства (WADA), главой которого является Крейг Риди, сообщает «Советский спорт».

По информации французского издания L'Equipe, в письмо представители российских ведомств признали выводы из доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, которые свидетельствуют о наличии допинговой системы в России.

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«Мы искренне сожалеем о всех манипуляциях и практиках, имевших место в России. Серьезный кризис, повлиявший на российский спорт, был вызван неприемлемой ситуацией с антидопинговой системой, что было выявлено в ходе работ комиссий Паунда, Макларена и Шмида. От имени организаций, которые мы представляем, выражаем сожаление за то, что происходило.

Хотели бы вас заверить, что были предприняты все необходимые шаги для соответствия антидопинговым правилам. Этот кризис многому нас научил. Сейчас в данной области проводятся значительные реформы, и мы уверены, что эта работа сделает борьбу с допингом в нашей стране более эффективной», — говорится в сообщении.

17 мая 2018 года WADA не изменило статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), работа которого была приостановлена в 2015 году из-за несоответствия кодексу организации.