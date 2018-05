Семья из США назвала сына в честь Овечкина

Американская семья Келли назвала сына в честь капитана клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщает «Советский спорт».

По словам матери новорожденного, она пообещала мужу назвать ребенка Александром, если столичный клуб обыграет «Питтсбург Пингвинз» в полуфинальной серии Восточной конференции.

«Вашингтон» одержал победу над «пингвинами» — 4-1.

В финале Восточной конференции «Вашингтон» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4-3 и впервые с 1998 года вышел в финал Кубка Стэнли.

Ранее чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли, в котором встретятся «Вашингтон» и «Вегас Голден Найтс».

Made an agreement with my husband that if the Caps made it past the Penguins in round two, we'd name our baby after Alex Ovechkin. I'm a woman of my word. Hopefully his birth this morning is a good omen! @russianmachine #ALLCAPS pic.twitter.com/mDiK99sDyF