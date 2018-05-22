Смолов назвал чемпионат мира в России самым важным турниром в его жизни

Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов признался, что ему повезло принять участие в домашнем чемпионате мира, передает «Советский спорт».

«Конечно, на чемпионате мира каждый из игроков нашей команды хочет проявить себя. Скажу, положа руку на сердце: это самый важный турнир в моей карьере. В первую очередь потому, что он пройдет в моей родной стране. Мне очень повезло, что именно во время моей футбольной карьеры мы получили право провести такой турнир», — сказал Смолов в программе «Foot'больные люди».

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Также нападающий отметит, что задача выхода из группы не давит на него.

«Цель «выйти из группы» меня не сбивает и не давит эмоционально. У нас есть три матча, которые надо выиграть. Нам нужно сфокусироваться на этой цели и идти вперед», — добавил игрок сборной России.

Ранее Смолов рассказал об обиде на тренера сборной России Станислава Черчесова.