Член комитета Госдумы оценил профессионализм нового президента СБР

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Чепиков, который вошел в состав правления Союза биатлонистов России (СБР), поделился мнением о фигуре Владимира Драчева, занявшего пост президента организации.

«Новый президент СБР прошел длинный биатлонный путь, поэтому прекрасно знает всех тренеров, спортсменов, ориентируется в концепции подготовки. Очень важно, чтобы Драчеву удалось наладить психологический климат в команде, вернуть взаимное доверие между спортсменами и руководителями.

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Мы должны сообща прийти к решению, провести мозговой штурм, как готовиться к сезону, возможно, провести мини-семинар на 2–3 дня. Должны быть заслушаны разные точки зрения тренеров, как они видят подготовку, послушать ребят, чего им не хватало, к чему они критически относились. Важно, чтобы была полная прозрачность. По-хорошему, подготовку надо было начинать месяц назад, поэтому нельзя терять ни минуты», — цитирует Чепикова газета «Известия».

Первое заседание правления Союза биатлонистов России состоится 21 мая. На заседании будут выбраны старшие тренеры национальной сборной.