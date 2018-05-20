Автобус «Црвены Звезды» загорелся во время празднования чемпионства

«Црвена Звезда» не намерена щадить «Спартак», несмотря на дружественные узы РИА Новости

Автобус сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» загорелся во время празднования чемпионства. Фотографии с места событий опубликованы в инстаграме интернет-магазина одежды для болельщиков московского «Спартака».

Во время чемпионского парада в Сербии на автобусе произошло возгорание, по предварительным данным, из-за пиротехники. К счастью, никто не пострадал. Стоит отметить пожарных, которые быстро прибыли на место происшествия и потушили огонь.

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Также сейчас в Белграде проходит «Финал четырех» баскетбольной Евролиги, в котором московский ЦСКА сыграет за третье место с литовским «Жальгирисом».

Ранее фанаты «Спартака» поздравили «Црвену Звезду» с чемпионством.