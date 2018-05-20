Автобус «Црвены Звезды» загорелся во время празднования чемпионства

Автобус сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» загорелся во время празднования чемпионства. Фотографии с места событий опубликованы в инстаграме интернет-магазина одежды для болельщиков московского «Спартака».

Во время чемпионского парада в Сербии на автобусе произошло возгорание, по предварительным данным, из-за пиротехники. К счастью, никто не пострадал. Стоит отметить пожарных, которые быстро прибыли на место происшествия и потушили огонь.

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Также сейчас в Белграде проходит «Финал четырех» баскетбольной Евролиги, в котором московский ЦСКА сыграет за третье место с литовским «Жальгирисом».

Ранее фанаты «Спартака» поздравили «Црвену Звезду» с чемпионством.