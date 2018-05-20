Автобус «Црвены Звезды» загорелся во время празднования чемпионства
Автобус сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» загорелся во время празднования чемпионства. Фотографии с места событий опубликованы в инстаграме интернет-магазина одежды для болельщиков московского «Спартака».
Во время чемпионского парада в Сербии на автобусе произошло возгорание, по предварительным данным, из-за пиротехники. К счастью, никто не пострадал. Стоит отметить пожарных, которые быстро прибыли на место происшествия и потушили огонь.
Также сейчас в Белграде проходит «Финал четырех» баскетбольной Евролиги, в котором московский ЦСКА сыграет за третье место с литовским «Жальгирисом».
Ранее фанаты «Спартака» поздравили «Црвену Звезду» с чемпионством.
Во время празднования чемпионства от пиротехники загорелся автобус с футболистами "Црвены Звезды". Никто не пострадал. ��⚪ #spartak #moscow #redstar #delije #ultras #fcsm #moscow #ultra #fcrs #ultraboys #gf96 #belgrade #bbrs #football #hooligans #uefamafia #fratria #спартак #москва #ультра #пиро #acab #1312 #oldschool #оукб #фксм #delijesever #crazynorth #redwhite #CrvenaZvezda