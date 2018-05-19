«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и завоевал Кубок Англии
Лондонский «Челси» стал обладателем Кубка Англии по футболу сезона-2017/18, сообщает ТАСС.
В финале «аристократы» встречались с «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой «синих» со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил бельгийский полузащитник Эден Азар на 22-й минуте матча, уверенно реализовав пенальти.
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«Челси» стал обладателем Кубка Англии в восьмой раз в своей истории.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.
Футбол. Кубок Англии. Финал
«Челси» (Лондон) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 1:0
Голы: 1:0 — Азар (пен), 22.