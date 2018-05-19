Появились фото возможной формы «Барселоны» на следующий сезон

В сеть попали фотографии предполагаемой экипировки «Барселоны» на сезон-2018/19, передает «Советский спорт».

Домашний комплект формы будет выполнен в традиционных для клуба сине-гранатовых цветах. При этом отмечается, что характерные для формы для каталонцев полоски станут уже, а их количество увеличится.

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Сообщается, что официальная презентация экипировки состоится 19 мая. Не исключено, что на заключительный матч чемпионата Испании сезона-2017/18 сине-гранатовые выйдут уже в обновленной форме.

В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Ла Лиги и завоевала Кубок Испании.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо побывал в «Краснодаре».