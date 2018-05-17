Защитник «Уфы» может перейти в «Спартак» или «Краснодар»

Московский «Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к защитнику «Уфы» Дмитрию Живоглядову, сообщает «СЭ».

По информации издания, лидер уфимского клуба может перейти в одну из российских команд уже в ближайшее трансферное окно. Отмечается, что трансфер обойдется потенциальному покупателю в €2,5 млн.

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23-летний Живоглядов выступает за команду из Башкирии с 2016 года, куда перешел из московского «Динамо».

В минувшем сезоне защитник провел 28 матчей в Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. «Уфа» по итогам сезона квалифицировалась в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет усилиться бразильским полузащитником.