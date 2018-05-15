Новые возрастные ограничения в фигурном катании не коснутся Загитовой

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ИСУ) Александр Лакерник заявил, что не стоит связывать предложение федерации Нидерландов увеличить возраст для перехода из юниоров во взрослую категорию с победой 15-летней Алины Загитовой на Олимпиаде-2018. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Думаю, об этом надо спросить голландцев, но в целом разговор, конечно, ведется именно о женском фигурном катании. Думаю, что нынешних лидеров российского женского катания это не коснется, поскольку олимпийский год станет первым взрослым сезоном в их карьере, как это произошло и с Алиной», — заявил Лакерник.

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Также чиновник поделился своим мнением о возможном увеличении возрастного ограничения с 15 до 17 лет.

«Во-первых, это еще не решенный вопрос — сначала предложение выносится на конгресс, затем, если за его рассмотрение проголосует 1/5 часть делегатов, оно рассматривается. Существуют разные точки зрения в этой связи, но даже в случае введения ценза — это не смертельно», — рассказал глава ИСУ.

Предложение о повышении минимального возраста участников соревнований во взрослом фигурном катании до 17 лет с сезона-2020/21 на конгресс ИСУ в экстренном порядке внесли представители Федерации фигурного катания Нидерландов.

Конгресс ИСУ о пересмотре правил федерации пройдет в испанской Севилье в июне 2018 года.

Ранее сообщалось, что конгресс ИСУ может ограничить количество четверных прыжков у фигуристов.