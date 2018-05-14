Манчини подписал контракт и официально стал главным тренером сборной Италии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини РИА Новости

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подписал контракт со сборной Италии, сообщает «Советский спорт».

По информации Федерации футбола Италии, 15 мая состоится пресс-конференция, на которой Манчини официально будет представлен в качестве наставника итальянской команды.

Ранее в Федерации футбола Италии заявили о назначении Манчини главным тренером сборной.