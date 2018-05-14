Манчини подписал контракт и официально стал главным тренером сборной Италии
Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подписал контракт со сборной Италии, сообщает «Советский спорт».
По информации Федерации футбола Италии, 15 мая состоится пресс-конференция, на которой Манчини официально будет представлен в качестве наставника итальянской команды.
Ранее в Федерации футбола Италии заявили о назначении Манчини главным тренером сборной.
Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale: presentazione ai Media domani, martedì 15 maggio, alle ore 12 presso il Centro tecnico federale di Coverciano. Info accrediti: https://t.co/6ALP7YhokR pic.twitter.com/wszXfKNmJF— FIGC (@FIGC) 14 мая 2018 г.