СМИ: 15 мая Манчини возглавит сборную Италии

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини в ближайшее время может возглавить сборную Италии по футболу, сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Sport Italia, стороны провели переговоры и договорились о подписании контракта. Отмечается, что официально о назначении Манчини на пост главного тренера «Скуадры адзурры» будет объявлено 15 мая.

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Срок соглашения между 53-летним специалистом и Федерацией футбола Италии составит два года с возможность автоматического продления контракта на два года в случае выхода итальянцев в финальный раунд чемпионата Европы 2020 года.

Как отмечает источник, зарплата Манчини составит около €2 млн в год.

Ранее сообщалось, что «Зенит» достиг договоренности с главным тренером клуба Роберто Манчини о досрочном расторжении контракта.