Стал известен полный список из пяти кандидатов на пост тренера «Зенита»
Стал известен полный список из пяти кандидатов на пост главного тренера «Зенита», сообщает «Матч ТВ».
В списке претендентов оказались следующие специалисты: Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») и Сергей Семак («Уфа»).
Ранее заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев подтвердил, что Сергей Семак и Маурицио Сарри входят в список кандидатов на пост главного тренера сине-бело-голубых.