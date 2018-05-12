WADA по-прежнему верит докладу Макларена

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что Следственный комитет России не отправлял документы расследования в отношении Григория Родченкова, передает Inside The Games.

«Мы не получали никаких документов из России в связи с расследованием», — говорится в заявлении WADA.

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Также сотрудники антидопингового агентсва отметили, что не видят причин не доверять выводам, приведенным в докладе Макларена.

«Результаты расследования Макларена основаны на обширных, достоверных и подкрепленных доказательствах о наличии допинга в России. WADA по-прежнему полностью доверяет выводам из этого расследования», — добавили в агентстве.

Ранее глава российских лыж Елена Вяльбе назвала Родченкова гадом.