Санкт-Петербург может принять чемпионат мира по хоккею

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил о том, что страна может принять чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Заявку на проведение турнира подал Санкт-Петербург, сообщает сайт телеканала «Матч ТВ».

Отмечается, что решение о месте чемпионата мира будет принято в мае 2019 года на конгрессе Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) в Братиславе. На данный момент заявку на проведение подала только Россия.

Чемпионат мира в 2019 году пройдет в Словакии, турнир 2020 года состоится в Швейцарии. Чемпионат мира 2021 года примут столицы Белоруссии и Латвии Минск и Рига, а в 2022 году финские города Хельсинки и Тампере.