Глава российского керлинга: WADA не заинтересовано в расследовании СК

Президент Федерации керлинга России, член совета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил о том, что факт подачи Следственным комитетом России (СК РФ) Всемирному антидопинговому агентству (WADA) материалов, опровергающих заявления бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, важен, но WADA не заинтересовано в расследовании. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Любой конфликт решается только в диалоге, такие материалы необходимы, но они ничего не решат. Мы говорим «белое», а нам отвечают «черное», и доказать мы ничего не можем — никому не интересны наши доводы», — начал Свищев.

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Также глава российского керлинга заявил о том, что международные организации волнуют только проблемы российского допинга.

«Они будут говорить только о допинговой системе, и ждать подтверждения ее существования — «признайте пункт о господдержке, и мы восстановим Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)». Так что документы поданы, но это не поможет», — заключил Свищев.

Ранее сообщалось, что глава ФБР Александр Зубков планирует подавать иски к WADA и МОК.