Теннисистка Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира в Мадриде

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира в Мадриде, сообщает «Советский спорт».

Во встрече 1/4 финала 15-я ракетка мира уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счетом 4:6, 0:6. Матч продолжался один час 15 минут. Россиянка выполнила один эйс, допустила шесть двойных ошибок, реализовала один брейк-пойнт и проиграла пять геймов на своей подаче.

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За выход в финал Квитова поспорит с соотечественницей Каролиной Плишковой, которая переиграла румынку Симону Халеп — 6:4, 6:3.

Ранее Мария Шарапова проиграла голландке Кики Бертенс в четвертьфинале турнира в Мадриде.