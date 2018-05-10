Путин подарил юным хоккеистам клюшки из кремлевской ели

Президент России Владимир Путин подарил двум юным болельщикам, посетившим гала-матч Ночной хоккейной лиги(НХЛ) в Сочи 10 мая, клюшки со своим автографом. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Клюшки, которые Путин подарил болельщикам, были сделаны из утилизированной новогодней кремлевской елки», — заявили в пресс-службе президента.

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По окончанию встречи президент пообщался с болельщиками, раздал автографы и сделал несколько снимков с фанатами НХЛ.

Ранее сообщалось, что Путин забросил пять шайб в гала-матче в Сочи. Глава государства выступил за команду «Легенды хоккея». Матч завершился победой сборной президента со счетом 12:7.