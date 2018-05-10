Шарапова проиграла в четвертьфинале турнира в Мадриде
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение в четвертьфинальном матче турнира в Мадриде, уступив голландке Кики Бертенс, сообщает «Советский спорт».
Встреча, которая длилась два часа и семь минут, завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу представительницы Нидерландов.
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Шарапова допустила три двойные ошибки не реализовала пять брейк-пойнтов.
В активе Бертенс шесть подач навылет, также она допустила шесть ошибок и реализовала семь брейков.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Следующей соперницей Бертенс станет французская теннисистка Каролин Гарсия, ранее одолевшая представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро.
Мадрид (ж) 2018. 1/4 финала
Мария Шарапова (Россия) — Кики Бертенс (Нидерланды) — 6:4, 2:6, 3:6