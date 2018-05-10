Мутко похвалил Волгоград за подготовку к чемпионату мира — 2018

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Исполняющий обязанности вице-премьера по вопросам спорта, туризма и делам молодежи России Виталий Мутко заявил, что город-организатор чемпионата мира — 2018 по футболу Волгоград не подвел страну при подготовке к турниру, передает ТАСС.

«Ни в чем нас Волгоград не подвел, было сделано все, что нужно. Руководство региона выполнило все обещания. Уверен, что матчи чемпионата мира здесь пройдут на самом высоком уровне», — заверил Мутко.

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Также он отметил конкретные изменения в Волгограде.

«Введен новый современный терминал внутренних авиалиний, теперь люди будут прилетать в современный аэропорт. Телескопические трапы еще не готовы, но все это будет сделано. Перспектива развития большая», — сказал экс-министр спорта России.

«Волгоград Арена» 9 мая приняла финальный матч Кубка России между «Тосно» и «Авангардом», в котором клуб из Ленинградской области одержал победу.

Ранее сообщалось,что «Тосно» не сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.