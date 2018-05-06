Тутберидзе узнала об уходе Медведевой из новостей

Известный тренер по фигурном катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход от нее Евгении Медведевой, сообщает ТАСС.

«Конечно, слухи уже нагнетались, я уже к этому моменту писала Жене, ни ответов на смс, ни ответов на мои звонки. Поэтому, посмотрев новости, я поняла, что Женя от нас ушла», — начала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Реклама

Также специалист заявила, что уход Медведевой был неизбежен.

«Это должна быть просто вера в тренера, вера ежедневная в результат, а не какие-то условия. Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на смс и звонки, наверное, неизбежно, это спортсмен проявляет нежелание», — заключила тренер.

Ранее сообщалось, что фанаты обвинили Медведеву в предательстве и призвали покинуть страну.