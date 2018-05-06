Шарапова одержала первую победу с января 2018 года
Россиянка Мария Шарапова ообыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску и вышла во второй круг турнира категории Premier Mandatory в Мадриде. Об этом сообщает ТАСС.
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Встреча длилась один час 23 минуты.
Шарапова выполнила семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из девяти.
На счету Бузэрнеску четыре двойные и один реализованный брейк-пойнт из трех.
Теннис. Мадрид (ж) 2018. 1-й круг
Михаэла Бузэрнеску — Мария Шарапова — 1:2