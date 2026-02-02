Размер шрифта
Гусейну Гасанову предъявили обвинение

Блогеру Гасанову предъявили обвинение в отмывании денег и направили дело в суд
Виталий Белоусов/РИА Новости

Блогеру Гусейну Гасанову предъявили обвинение. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Южного административного округа. Гасанова обвинили в отмывании денег, полученных в результате совершения им преступления.

Уголовное дело направили в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Гасанова заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого следствие установило, что, будучи индивидуальным предпринимателем, Гасанов скрыл свой настоящий заработок и не уплатил налоги в бюджет России на сумму более 170 млн рублей.

В сентябре 2025 года Федеральная налоговая служба ликвидировала последнюю компанию Гасанова — «Банда Фудс», созданную в 2023 году для производства роллов. Компания не принесла прибыли, а долг составил около 800 тыс. рублей. Гасанова обязали погасить задолженность, однако он покинул территорию России.

