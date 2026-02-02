Брянец нашел в лесу гранату и оставил ее в туалете ТРЦ

В Брянской области мужчину арестовали за то, что он оставил снаряд в туалете ТРЦ

Житель Брянской области стал фигурантом дела после того, как нашел снаряд. Об этом сообщает Дятьковский городской суд.

По версии следствия, 65-летний мужчина из поселка Ивот отправился в лес, где обнаружил ручную гранату. Помимо этого, на месте он заметил и взрывчатое вещество.

«Заведомо зная, что данные предметы запрещены к свободному гражданскому обороту, обвиняемый, не имея разрешения, их хранил», – сообщается в публикации.

Спустя несколько дней пожилой россиянин оставил и гранату, и взрывчатое вещество в мужском туалете торгово-развлекательного центра в городе Дятьково. Позже предметы обнаружили полицейские.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Фигуранту уже предъявили обвинения.

