Путин обратился к главам регионов в связи с ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин призвал губернаторов усиленно контролировать регионы, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018. Слова главы государства передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Хотел бы обратиться к своим коллегам, главам субъектов Российской Федерации, в которых пройдут матчи и которым также предстоит принимать болельщиков и туристов.

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Нагрузка на регионы, на вас, уважаемые коллеги, на все региональные структуры вырастет в разы.

Ситуация потребует постоянного внимания и вашего личного участия в организации этой работы», — сказал Путин заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018».

Раннее сообщалось, что Путин заявил о завершении подготовки к чемпионату мира .