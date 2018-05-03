Путин обратился к главам регионов в связи с ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин призвал губернаторов усиленно контролировать регионы, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018. Слова главы государства передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Хотел бы обратиться к своим коллегам, главам субъектов Российской Федерации, в которых пройдут матчи и которым также предстоит принимать болельщиков и туристов.
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Нагрузка на регионы, на вас, уважаемые коллеги, на все региональные структуры вырастет в разы.
Ситуация потребует постоянного внимания и вашего личного участия в организации этой работы», — сказал Путин заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018».
Раннее сообщалось, что Путин заявил о завершении подготовки к чемпионату мира .