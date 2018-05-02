Бывший игрок «Локомотива» О'Коннор рассказал о нарушении кодекса WADA клубом

Бывший форвард «Локомотива» Гари О'Коннор рассказал о том, как в клубе занимались переливанием крови, что является нарушением кодекса Всемирной антидопинговой организации (WADA). Об этом сообщает «Советский спорт».

«У футболистов «Локомотива» брали кровь, очищали ее, а перед матчами вливали обратно. Сами игроки располагались в кислородной камере.

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Это было просто невероятно. Я чувствовал себя на миллион долларов. Был готов отбегать два полных матча подряд», — цитирует О«Коннора Goal.

Ранее сообщалось, что игроки клубов чемпионата Англии по футболу активно принимают запрещенное в Великобритании табачное изделие снюс.