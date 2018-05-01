Кафельников прокомментировал обвинения в договорном матче

Российский теннисист Евгений Кафельников опроверг предположение британского издания об участии в договорном матче в 2003 году. Об этом он заявил ТАСС.

«Это бред. Мне несколько дней назад звонил британский журналист, задавал вопросы. Мне нечего кроме этого сказать», — сказал Кафельников.

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Независимая комиссия в конце апреля опубликовала итоги расследования договорных теннисных матчей, где отмечалось, что в 2003 году один из теннисистов завершил карьеру, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств после подозрительного матча.

По информации британской газеты The Telegraph, именно россиянин является тем игроком, чье имя скрыто в отчете о расследовании.

Спортсмен был допрошен, но обвинения против него не были выдвинуты из-за отсутствия доказательств.

В конце октября 2003 года Кафельников завершил карьеру после выступления на турнире ATP в Санкт-Петербурге.