Кафельников прокомментировал обвинения в договорном матче
Российский теннисист Евгений Кафельников опроверг предположение британского издания об участии в договорном матче в 2003 году. Об этом он заявил ТАСС.
«Это бред. Мне несколько дней назад звонил британский журналист, задавал вопросы. Мне нечего кроме этого сказать», — сказал Кафельников.
Независимая комиссия в конце апреля опубликовала итоги расследования договорных теннисных матчей, где отмечалось, что в 2003 году один из теннисистов завершил карьеру, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств после подозрительного матча.
По информации британской газеты The Telegraph, именно россиянин является тем игроком, чье имя скрыто в отчете о расследовании.
Спортсмен был допрошен, но обвинения против него не были выдвинуты из-за отсутствия доказательств.
В конце октября 2003 года Кафельников завершил карьеру после выступления на турнире ATP в Санкт-Петербурге.